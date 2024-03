Roberto Cenati | Prima l' Ucraina | poi Gaza | nell' Anpi non mi ci rivedo più Sono stanco e mi dimetto

(Di sabato 2 marzo 2024) Il presidente dell'associazione partigiani milanese lascia dopo tredici anni di mandato: "Asi sta consumando una tragedia ma non è un genocidio. Non si tratta di semplice scelta lessicale: è una questione di linea, enorme"

Dopo le manganellate gli studenti tornano in piazza, da Pisa a Milano cortei pro Palestina: «Dobbiamo ringraziare il presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati per essersi dimesso per non aver accettato la parola genocidio. Vergogna». Lo hanno gridato al megafono gli attivisti pro ...ilsecoloxix

Pisa, in migliaia a corteo pro Palestina e "contro bombe e manganelli" | Manifestanti in piazza anche a Milano: Ingente lo schieramento delle forze dell'ordine. Centinaia di manifestanti pro Palestina sono scesi in piazza anche a Milano, contestando il presidente dell'Anpi di Milano, Roberto Cenati, che si è ...msn

Pisa, Roma, Milano e Empoli in corteo pro Palestina: La manifestazione a Milano In piazza San Babila, a Milano, un’attivista salita sul palco ha tuonato contro le dimissioni del presidente dell’Anpi rpovinciale di Milano, Roberto Cenati: «Dobbiamo ...metronews