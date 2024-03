Roberto Cenati | “Genocidio? Non mi allineo al pensiero unico e resto coerente con le mie idee”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) Milano, 2 marzo 2024 – “Quella parola va usata con le pinze: per me non è giusto farlo in questo caso”. La parola di cui parlaè “”. Ed è stato proprio l’inserimento di quella parola tra i messaggi-chiave (“Impediamo il”) della manifestazione del 9 marzo organizzata da Cgil e Anpi a spingerlo a dimettersi dopo 13 anni dalla carica di presidente milanese dell’Associazione nazionale partigiani. Un passo indietro che ha generato l’inevitabile reazione del presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo: “Si tratta di parole che utilizza il Tribunale penale internazionale e, dunque, ci siamo semplicemente adeguati a una proposta di buon senso”., lei non è d’accordo con la linea dell’Anpi nazionale? “Se avessero usato la formula “Impediamo il massacro”, lo avrei ...