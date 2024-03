Roberto Cenati | dimissioni da Anpi Milano | A Gaza Israele ha fatto un bagno di sangue | ma non si può usare la parola genocidio

Il presidente dell'associazione partigiani milanese lascia dopo tredici anni di mandato: "A Gaza si sta consumando una tragedia ma non è un genocidio. Non si ... (huffingtonpost)

Scontro nell'Anpi, lascia il presidente di Milano Cenati, lo stupore di Pagliarulo: Così il presidente nazionale dell'associazione dei partigiani, Gianfranco Pagliarulo, commenta all'ANSA le dimissioni di Roberto Cenati, presentate perché in disaccordo con l'utilizzo della parola ...ansa

Dopo le manganellate gli studenti tornano in piazza, da Pisa a Milano cortei pro Palestina: «Dobbiamo ringraziare il presidente milanese dell'Anpi Roberto Cenati per essersi dimesso per non aver accettato la parola genocidio. Vergogna». Lo hanno gridato al megafono gli attivisti pro ...laprovinciapavese.gelocal

Pisa, Roma, Milano e Empoli in corteo pro Palestina: La manifestazione a Milano In piazza San Babila, a Milano, un’attivista salita sul palco ha tuonato contro le dimissioni del presidente dell’Anpi rpovinciale di Milano, Roberto Cenati: «Dobbiamo ...metronews