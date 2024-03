Riunione Ifab | cartellino blu non compare nel comunicato stampa

(Di sabato 2 marzo 2024) L’introduzione delblu non sembrerebbe aver riscosso molto successo tra le fila dell’International Football Association Board. L’si è appena riunita in un’assemblea a Loch Lomond, in Scozia. Nela margine della, ilblu non è comparso nella lista delle possibili novità nel calcio. L’esclusione sarebbe anche frutto delle reazioni negative di allenatori e addetti ai lavori in seguito alla notizia della possibile introduzione del. L’sarebbe pronta a proporre dei nuovi protocolli per limitare le proteste dei giocatori in campo e diminuire il numero delle ammonizioni ed espulsioni (in circostanze specifiche solo il capitano potrà parlare con l’arbitro). Nelsi ...

