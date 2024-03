Ritrovato nel Sannio trattore rubato 30 anni fa in Sicilia | una denuncia

(Di sabato 2 marzo 2024) Comunicato Stampa I carabinieri della stazione di Castelfranco in Miscano, durante un controllo effettuato con i militari della stazione di Montefalcone di Val Fortore, del nucleo forestale di Castelfranco in Miscano e con personale del servizio veterinario delle ASL di … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Svolta in merito al Femminicidio a Bovolenta , nel padovano. È stato ritrovato il corpo di Alberto Pittarello , ex marito di Sara Buratin , uccisa proprio dal ... (ilgiornaleditalia)

Perugia, Eurochocolate torna in corso Vannucci e per il trentennale si sposta a novembre: Eurochocolate ritrova il suo primo amore, Perugia, in occasione del trentennale, dopo lo spostamento a UmbriaFiere dal 2020 per tre anni. L’annuncio è arrivato ieri nel corso di una conferenza stampa ...ilmessaggero

Chi è Chico Forti, perché è in carcere negli USA e non è ancora tornato in Italia dopo 24 anni: Il cadavere della vittima (con due proiettili nel cranio) viene Ritrovato su una spiaggia in Florida, vicino ad un parcheggio dove lui stesso aveva chiesto a Forti di accompagnarlo, dopo averlo ...fanpage

Il Paesaggio Ritrovato, da San Vivaldo a 'Montaione Beach': il programma 2024: Nel periodo più caldo dell’estate ... 86/2016 e sono rivolte a tutti (adulti e bambini), pur avendo gradi di difficoltà diversi. Il luogo di ritrovo varia a seconda dell'itinerario e verrà comunicato ...gonews