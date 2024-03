(Di sabato 2 marzo 2024) A un mese di distanza dall’avvio dellanazionale “Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più” sono3.000 gli esercizi dellache hanno aderito all’iniziativa, volta a sostenere i consumi delle famiglie e a valorizzare i prodotti agroalimentari delin. Il progetto, sottoscritto da 14 associazioni rappresentative del settore dellae dell’agricoltura, stabilisce che i ristoratori aderenti prevedano nei loro locali menù bambino a prezzi ridotti, scontistiche infrasettimanali e piatti regionali, perl’eccellenza dei prodotti agroalimentari del nostro Paese, a vantaggio del turismo locale e della stagionalità. I dati provvisori della, che proseguirà fino al prossimo 30 giugno, ...

Mimit, oltre 3.000 adesioni a "aggiungi un posto a tavola": A un mese di distanza dall'avvio della campagna nazionale "Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più" sono oltre 3000 gli esercizi della Ristorazione che hanno aderito all'iniziativa, volta ...ansa

Ristorazione, oltre 3mila adesioni alla campagna che promuove il Made in Italy: A un mese di distanza dall’avvio della campagna nazionale “Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più” sono oltre 3.000 gli esercizi della Ristorazione che hanno aderito all’iniziativa, ...ildenaro

Eleonora Riso: elogio dell’essere alieni, soprattutto oltre MasterChef: Certo, è stancante, ma divertente. In cucina forse non c’ero mai voluta andare, prima, proprio per questa affezione verso la sala, che è davvero uno dei cardini della Ristorazione». Sotto il velo del ...rollingstone