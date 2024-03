Rischiatutto 70 | ospiti puntata del 2 marzo 2024

(Di sabato 2 marzo 2024) Dopo lo speciale andato in onda il 3 gennaio scorso in occasione del compleanno della Rai, torna con due nuove puntate70, il revival dello storico quiz per festeggiare i 70 anni della tv, in onda su Raiuno. Carlo Conti, alfiere del piccolo schermo, riprende lo schema del primo appuntamento, utilizzando il “motore” di un programma-simbolo della Rai, il gioco deldi Mike Bongiorno appunto, la cui forza è rimasta inalterata nel tempo.70,Nella prima serata del 2, dalle 21:25, i protagonisti che giocheranno con Conti e il pubblico in studio e da casa, saranno divisi in tre coppie di concorrenti, Piero Chiambretti e Nino Frassica (già vincitori della prima serata), Christian De Sica e ...

Nasce come un remake del programma di intrattenimento condotto da Mike Buongiorno, Rischiatutto 70 in onda su Rai 1 in prima serata è presentato da Carlo ... (ilcorrieredellacitta)

TvBlog consiglia i programmi della…": La prima puntata di Rischiatutto ’70, che è andata in onda lo scorso 3 gennaio in occasione dei 70 anni della Tv di Stato, ha avuto un grande… Leggi ...informazione

Rischiatutto 70 con Carlo Conti, stasera su Rai 1: gli ospiti e le anticipazioni del 2 marzo: Questa sera, su Rai 1, ritorna Rischiatutto 70: Carlo Conti porta avanti la nuova edizione del celebre quiz condotto da Mike Bongiorno, in onda sulla Rai dal 1970 al 1974.movieplayer

Crozza/Salvini non ne imbrocca una e si riempie di “medaglie”: “Ho portato la Lega al 3% in Sardegna dopo averla governata male per 5 anni”: Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza veste i panni del vicepremier Matteo Salvini che in questo periodo ...ilfattoquotidiano