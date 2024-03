Rimpatrio di migranti in Ruanda | spese folli per la Gb | quasi due milioni di sterline a persona

(Di sabato 2 marzo 2024) Il programma del governo britannico per deportare ini richiedenti asilo costerebbe al governo britannico 150.874 diper ogni profugo deportato, per il suo mantenimento per cinque anni, a cui si aggiungono finanziamenti alper 370dicomplessivi, dal 2022 al 2027, emerge dai dati del National Audit Office, la prima valutazione ufficiale del costo del piano comunque controverso a livello giuridico e politico. Una cifra che, con aggiunge altre, arriverebbe a 1,8per deportato, nel caso si trasferiranno 300 persone, ha calcolato il Guardian. Londra e ildeiinIl costo complessivo iniziale del programma supera il mezzo miliardo di ...

Bagno di folla, alla festa di Atreju, per il premier britannico Rishi Sunak , che incassa applausi e cori in compagnia di Giorgia Meloni , sul palco, e la ... (secoloditalia)

Status di rifugiato per chi si converte: la decisione dell’UE/ “Nel proprio Paese rischia la vita”: Iraniano si converte al cristianesimo dopo l'arrivo in Europa e ottiene lo status di rifugiato: per l'UE rischia la vita nel caso di Rimpatrio in Iran ...ilsussidiario

migranti, Italia, Chiesa: serve una solidarietà contro corrente: Per parlare d’immigrazione con cognizione di causa, bisogna anzitutto spezzare la spessa coltre delle false informazioni e della propaganda allarmistica. Serve un’operazione-verità: non è in corso nes ...agensir

migranti, fondi per rimpatri volontari in Tunisia bloccati dal Consiglio di Stato/ “Espulsioni mascherate”: Il compito di comprendere la legittimità dei fondi per i rimpatri volontari dei migranti in Tunisia spetta adesso al Tar. È indispensabile fare chiarezza per mettere un punto ad una querelle che va ...ilsussidiario