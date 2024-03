Rientro Chico Forti | Salis | Fa sperare

(Di sabato 2 marzo 2024) 11.50 "Sono contento per lui, mi pare un'ottima notizia. Un italiano che risolve il suo problema è una notizia positiva che fa ben".Così Roberto, padre di Ilaria detenuta oltre un anno a Budapest, commentando l'annuncio della premier Meloni sulin Italia di, detenuto negli Usa da 24 anni. "Prestando la massima attenzione si possono ottenere dei risultati come è successo nel caso di. Credo che l'Italia abbia storia, trascorso e nome per essere rispettata nel mondo".

Chico Forti sarà trasferito in Italia . Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video diffuso a Washington. ««Sono felice di ... (ilmessaggero)

E' stato condanna to all'ergastolo senza appello nel giugno del 2000 per l'omicidio di Pike in Florida Si avvicina il momento del rientro in Italia per Chico ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Si avvicina il momento del rientro in Italia per Chico Forti . Sessantacinquenne, trentino, campione di windsurf, produttore televisivo e ... (periodicodaily)

Il Lungo Cammino verso la Libertà Dopo un’odissea giudiziaria durata quasi un quarto di secolo, Enrico “ Chico ” Forti , ex velista e produttore televisivo ... (newsnosh)

La presidente del Consiglio: "Usa hanno autorizzato il trasferimento". Lo zio: "Confidiamo che per Pasqua possa riabbracciare sua madre" Chico Forti torna in ... (sbircialanotizia)

«Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti , un ... (ilmattino)

La forza delle lettere. Dopo anni di promesse non mantenute, Chico Forti torna in Italia: Il Governatore della Florida ha infatti accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia". Sono passati più di tre anni e ...huffingtonpost

Quando torna in Italia Chico Forti: La storia di Chico Forti Sessantacinquenne ... Ora, dopo l'ok al trasferimento firmato dagli Usa, si avvicina il momento del Rientro in Italia, come ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia ...today

Meloni-Biden, “alleanza globale” su immigrazione, Ucraina e Gaza: Meloni ha anche annunciato il Rientro in Italia di Chico Forti, il trentino condannato all’ergastolo negli Usa per omicidio. Il ritorno di Chico Forti Una notizia inattesa ha preceduto l’incontro tra ...theitaliantimes