Ricordi di Naja Che nostalgia quel pappagallo

(Di sabato 2 marzo 2024) Maietti Far della mezzanotte. Clic dell’interruttore dell’abat-jour. Momento: non ho ancora pensato al “taccuino“ settimanale per il giornale. Me l’ero quasi scordato. Dopo anni di taccuini deve essere un po’ come tra marito e moglie: ci si scorda degli anniversari. E poi recentemente mi ha demolito la figlia Lucy, il mio critico più impietoso: "I tuoi ultimi pezzi non mi hanno entusiasmato". Potrei obiettare che, nella scrittura, come nel matrimonio, non è sempre poesia. È più spesso prosa, con gli anni. Ma c’è anche la poesia della prosa. Lo dice Kierkegaard in "Aut-aut", clandestina lettura liceale suggeritami da una sagoma di prete filosofo, che un giorno, all’intervallo, ci aveva confidato i tre requisiti per diventare canonico: "elatio vocis, pinguitudo corporis, hebetudo mentis": bella voce, panza pronunciata, mente non proprio acuta. Mi trascino fuori dal letto con lo ...