Riconteggi | ricorso e Tar | ecco come può essere ribaltato il voto in Sardegna

(Di sabato 2 marzo 2024) Inlo spoglio è ancora in corso dopo una settimana dalla chiusura dei seggi: le dinamiche per richiedere un ricalcolo delle preferenze sono normate dal Titolo VI del codice del processo amministrativo

Sardegna, spoglio ancora in corso: si riduce il margine Todde-Truzzu. L'ipotesi del Riconteggio: Massima. Certo che, se la Corte d'Appello dovesse ufficialmente attestare un margine al di sotto i mille voti, tutti darebbero per scontato un ricorso per chiedere un Riconteggio delle schede ...ilgiornale

Regionali Sardegna a rischio Riconteggio: sempre più ridotto il distacco Todde / Truzzu: Potrebbe esserci un colpo di scena sulle elezioni del Consiglio regionale della Sardegna di domenica scorsa 25 febbraio: l a vittoria di Alessandra Todde è tornata in bilico.tg.la7

Elezioni regionali: voti nulli e Riconteggio, manca ancora la proclamazione ufficiale degli eletti: A incidere sono, soprattutto, le schede contestate dai rappresentanti di lista durante le operazioni di scrutinio ...unionesarda