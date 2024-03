(Di sabato 2 marzo 2024) Entrato al 9' al posto dell'infortunato Ilic, Samuelesi è fatto ammonire due volte in pieno recupero del, lasciando ilin 10 uomini contro la. Eccessivo il secondo giallo mostrato dall'arbitro Marchetti.

Ricci subentra nel primo tempo di Torino-Fiorentina, poi si fa cacciare in due minuti: Juric furioso: Entrato al 9' al posto dell’infortunato Ilic, Samuele Ricci si è fatto ammonire due volte in pieno recupero del primo tempo, lasciando il Torino in 10 uomini contro la Fiorentina. Eccessivo il secondo ...fanpage

Roma-Torino 0-0 LIVE: palo di Kristensen! Poi occasione per Ricci|Primapagina | Calciomercato.com: Redazione 26 febbraio 2024 (modifica il 26 febbraio 2024 | 17:41) I ragazzi di De Rossi questo pomeriggio all'Olimpico sfideranno i granata di Ivan Juric, gara fondamentale per la corsa al quarto ...informazione

Uno sportello di ascolto. Aiutare gli adolescenti a superare le fragilità: Servizio gratuito, il lunedì e martedì pomeriggio, all’ex Ostello Asilo Ricci. L’assessore D’Alessandro: "Al fianco delle famiglie e degli educatori".ilrestodelcarlino