Riassunto | GENESIS Pharma annuncia un accordo di distribuzione esclusiva con Regeneron Pharmaceuticals per la commercializzazione del cemiplimab in Grecia | a Cipro e a Malta

(Di sabato 2 marzo 2024)è un efficace inibitore di PD-1 approvato dall’Agenzia europea per i medicinali per alcuni pazienti colpiti da carcinoma basocellulare in stadio avanzato, carcinoma cutaneo a cellule squamose in stadio avanzato, carcinoma polmonare non a piccole cellule in stadio avanzato e carcinoma del collo dell’utero in stadio avanzato. ATENE,–(BUSINESS WIRE)–, azienda biofarmaceutica regionale specializzata nelladi farmaci innovativi per il trattamento di malattie gravi e rare nell’Europa centrale e orientale, hato la sottoscrizione di undidel farmaco antitumoralein, ae a ...