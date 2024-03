Reportage TPI – Dentro la roccaforte di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 2 marzo 2024) All’ingresso di Dahieh, il quartiere di Beirut in cui governae dove il 2 gennaio un drone israeliano ha ucciso il comandante di Hamas, Saleh Al-Arouri, ci sono dei checkpoint militari bianchi e rossi pattugliati da giovani soldati appoggiati stancamente ai loro mitra. Dahieh, in arabo letteralmente “sobborgo”, si trova appena a sud della capitale libanese e viene spesso raccontata dai media (libanesi e internazionali) come unainaccessibile dovecoltiva un sottostato in opposizione allo Stato libanese. C’è un cavalcavia che congiunge Beirut-Sud a Beirut-Nord: per i media, parrebbe che da un lato ci sia la civiltà, la libertà e l’amore per la vita, mentre dall’altro, a Dahieh, il terrore, la cultura della morte, e il bisogno di fare la guerra. Questo pregiudizio, uno stereotipo che incoraggia la politica ...