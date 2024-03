Report SSC Napoli | Ngonge out contro la Juve? C’è il comunicato ufficiale

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilquest’oggi si è ritrovato nuovamente agli ordini di mister Francesco Calzona per preparare l’importante sfidala, in programma per domani. Uno snodo importante per ilquello in programma per domani, domenica 3 marzo: ad attendere la squadra azzurra è il big match, mai banale,lantus. I bianconeri, secondi in classifica, vorranno a loro volta rifarsi dopo il 5-1 incassato nella scorsa stagione, oltre che per lasciarsi alle spalle definitivamente un periodo poco brillante. Avvisato dunque lo spogliatoio ma anche lo stesso Francesco Calzona, che ha diretto l’allenamento odierno in avvicinamento alla grande sfida del Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Dando per assodata l’assenza di Jens Cajuste, ancora qualche speranza alla vigilia è nutrita ...

Maharashtra: Class X student turns up for SSC exam hours after performing father's last rites: A Class X student from Latur in Maharashtra was at the centre of all-round praise for appearing for the SSC exams on Friday, March 1, hours after performing the last rites of his father, stated a PTI ...edexlive

Maharashtra boy appears for board exam after father's last rites: According to Reports, Rushikesh resides with his maternal uncle in Latur's Bori-Salgara village and studies at the Rajiv Gandhi Vidyalaya. However, his SSC examination center was at Zilla Parishad ...newsbytesapp

SSC CHSL 2023: How To Check Final Results Online: ssc.nic.in. According to Reports, Prashant Sharma has topped the examination. The CHSL Recruitment Exam Tier-1 Result was released in September last year. The successful candidates then appeared in ...news18