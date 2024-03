Recessione in Regno Unito e Giappone | costa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 2 marzo 2024) Latecnica delinveste l’Europa, ma non solo: gli effetti lunghi di inflazione e tassi, hanno già cambiato le previsioni della Commissione Europea sulla crescita dell’EEurozona. Che crescerà nel 2024 meno della Russia. Poste sotto pressione dalle guerre e dall’inflazione galoppante, dovuta al clima di incertezza e all’inevitabile aumento del costo delle materie prime. Molte economie mondiali oggi del blocco occidentale stanno sperimentando una preoccupante contrazione del PIL., Germania esono tra quelle intecnica. Una notizia per niente incoraggiante, se si pensa al loro peso specifico all’interno dell’economia globale. Il sospetto di alcuni esperti è che molte delle economie europee oggi in difficoltà stiano puntando, anche sotto ...