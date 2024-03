Ravezzani | “Adli inquietante Cardinale | non bastava l’addio di Maldini?”

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali del posticipo della domenica: Milan-Atalanta è il posticipo della domenica. Le formazioni ufficiali. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Rafael ...tuttojuve

Adli: “Dissi a Pioli che avevo già giocato mediano ma non so se sia vero, Ibra aveva ragione”: Il regista del Milan Yacine Adli racconta come ha fatto a convincere Pioli a concedergli sempre più minutaggio in una posizione diversa dalla sua. Yacine Adli ha descritto a L’Equipe le varie tappe ...notiziemilan

Difesa Milan, numeri inquietanti: concede quasi sempre due gol a partita: Il loro rendimento, però, è stato di gran lunga inferiore alle attese e, secondo il 'CorSport', questo ha evidenziato come la rosa del Milan sia molto più 'corta' del… Leggi ...informazione