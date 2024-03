Quello di Israele è genocidio | Non è vero Terremoto all' Anpi | si dimette il presidente milanese

di Marco Bertolini Come mai non siamo in grado di fermare Israele dal portare avanti quello che possiamo in onestà chiamare un genocidio? Come mai non ... (ilfattoquotidiano)

"Quello in Palestina non è genocidio": si dimette Roberto Cenati, presidente Anpi Milano: Il motivo del passo indietro da numero uno della sezione milanese dell'associazione nazionale partigiani è il disaccordo con l'utilizzo da parte dell'associazione della parola "genocidio" in relazione ...milanotoday

Costa: il 2 marzo incontro sulla guerra tra Hamas e Israele: Il mondo è in guerra: Hamas-Israele, una serata a Costa Masnaga per capire il conflitto ... da un quadro che sostanzialmente replica Quello in Ucraina: pochi spiragli di tregua. In realtà ora in ...casateonline

L’Asse della Resistenza: dal Donbass a Gaza: The Cradle. Di Pepe Escobar. La resistenza nel Donbass e a Gaza ha un’essenziale visione condivisa: il rovesciamento dell’Egemone unipolare che ha ...infopal