Quelli che si distinguono dall' inespressività nel ragionare

(Di sabato 2 marzo 2024) Omaggio a Bukowsky, noto criminale ebreo nazista. Tutti abbiamo udito Travaglio, o Santoro, o Giannini: ”Oh, è terribile quello che fanno questi giovani a loro stessi, la droga, i social, l’inesistenza o quasi di rapporti umani, la televisione, l’ignoranza dei libri, quasi quasi la condanna di Hamas, è una cosa tremenda”. Poi tu li guardi, questi che parlano in questo modo: sono senz’anima, senza cervello, l’nelli distingue, non hanno culo, giacchè quel poco glielo nasconde la telecamera, né bocca, né calore umano, solo un bastone per menare chi non è d’accordo, e ti chiedi come avran fatto a ridurli in questo stato tre cortei, due bandiere rosse, una sassaiola se va bene, l’occupazione della scuola ogni anno, un giornaletto, due mascalzonate di Mao e uno schermo non grande.