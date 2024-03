Quel cono alla vaniglia che può costare caro a Biden

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 2 marzo 2024) Durante una visita a New York nella tarda serata di lunedì, il Presidente Joeè stato intervistato dal conduttore di talk show Seth Meyers per un segmento in esterna della trasmissione di notizie e satira politica della NBC Late Night with Seth Meyers. La clip, catturata su YouTube dal Telegraph mostrae Meyers nella gelateria Van Leeuwen a Manhattan, circondati da giornalisti accorsi. Mentre mangia un gelato - la sua passione - l'uomo più potente del mondo occidentale in risposta a una domanda, ha sganciato uno scoop (permettete il gioco di parole: scoop significa anche pallina di gelato) dichiarando che il cessate il fuoco tra Israele e Hamas avverrebbe «entro la fine del weekend». «Il mio consigliere per la sicurezza nazionale mi dice che ci siamo, ci siamo» ha dettocon unin mano. «Non è ...