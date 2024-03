Quarto | spari contro l’auto di un incensurato | indagini in corso

(Di sabato 2 marzo 2024) Il veicolo era parcheggiato in strada, a, nel Napoletano, ed è stato colpito da tre colpi d’arma da fuoco rilevati nella parte posteriore. I carabinieri della tenenza disono intervenuti in via Cupa Lava per l’esplosione di colpi d’arma da fuocoun’auto in uso ad un 24ennedel posto. Il veicolo

spari contro un auto di un 24enne incensurato: indagini in corso: Quarto - I carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti in via Cupa Lava per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’auto in uso ad un 24enne incensurato del posto. Il veicolo era ...marigliano

Paura a Quarto, esplosi 3 colpi di pistola contro l’auto di un 24enne: I carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti in via Cupa Lava per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’auto in uso ad un 24enne incensurato del posto. Il veicolo era parcheggiato ...internapoli

spari nel napoletano in due distinti episodi: indagini in corso dei Carabinieri: I carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti in via Cupa Lava per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’auto in uso ad un 24enne incensurato del posto. Il veicolo era parcheggiato ...napolitoday