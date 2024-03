Quarto ponte sull’Adda Si parte con il cantiere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 2 marzo 2024) "Useremo la ruspa", ha annunciato spesso. E ieri l’ha utilizzata per davvero, non per radere al suolo, ma per costruire. È stato il vicepremier e ministro di Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ieri mattina a dare il primo colpo di benna per la posa della prima pietra deldelle Olimpiadi invernali 2026. È stato il primo di una lunga serie di colpi di benna, perché nelle prossime settimane cominceranno pure gli interventi di consolidamento della galleria Monte Piazzo e per lo svincolo di Piona sulla 36 in Alto Lario, alcune delle altre opere in programma per i Giochi a 5 cerchi che si svolgeranno anche in Valtellina, proprio come la costruzione deldi Lecco, cominciata dopo un’estenuante attesa di almeno 2 lustri. "Da ministro e da lombardo sono contento - le parole di Salvini - . Sono contenti anche tanti ...