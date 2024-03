Quanto si può versare in contanti senza segnalazione? La cifra consigliata

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 2 marzo 2024) Esiste un limite per il versamento dei? C’è una soglia che sarebbe meglio o non è consigliato superare per non incappare in qualche controllo? Il tema è molto discusso, proviamo a fare chiarezza.in Banca: i casi – (ilcorrieredellacitta.com)L’utilizzo del contante in Italia è da sempre al centro di discussioni e dibattiti anche nel mondo della politica. Evasione fiscale, pagamenti elettronici, tracciabilità, limiti ai pagamenti: tutte facce di una stessa medaglia che, ciclicamente, tornano al centro dell’agenda del nostro paese. Di pari passo si parla sempre più spesso dei controlli e degli accertamenti da parte delle autorità nei confronti di chi prova ad aggirare le regole dichiarando meno, o molto meno, di quello che in realtà possiede. Frodando così il Fisco. Che dire però del versamento (legittimo) di ...