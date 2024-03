Quando il make-up diventa occasione per parlare di sé Ed evitare la censura

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 2 marzo 2024) Per quanto TikTok sia conosciuto per challenge e balletti – considerati molto spesso video superficiali e privi di contenuto – non si può negare che abbia anche una grande influenza sul mondo del beauty. Infatti, sono tanti i trend che nascono proprio dalla piattaforma, complici it-girl e Gen-Z e i numerosi video tutorial postati ogni giorno. Ma i giovanissimi di oggi sembrerebbero aver trovato la chiave anche per rendere i contenuti beauty molto più di semplici video tutorial. Quello che in apparenza potrebbe sembrare un contenuto frivolo, molte volte si rivela essere molto più profondo. E talvolta scomodo e soggetto, in alcuni Paesi, alla. Get Ready With me: semplici video tutorial o qualcosa di più? Sembrava ieriYouTube era ...