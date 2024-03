Pupazzi e grandi libri per Biancaneve

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024) Ultimo appuntamento di "Che spettacolo ragazzi!", la rassegna domenicale di teatro per bambini e famiglie che va in scena al teatro Verdi di Pollenza. Domani alle 17.30 sarà la volta dello spettacolo di narrazione con l’utilizzo dia pop up dal titolo "", della compagnia perugina Tieffeu:faranno da cornice alla storia, dove gli scenari si aprono a pop up e danno vita alle ambientazioni e alle figure da tavolo. I personaggi della fiaba riveleranno la contrapposizione tra i vizi e le virtù. Il costo del biglietto è 6 euro.