Pulisic | il Milan al fianco dell’americano dopo gli insulti social

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 2 marzo 2024) Ilsui propri canaliha manifestato la sua vicinanza a Christiani numerosiricevuti dall’americano Christianè stato preso di mira dai tifosi lazialiaver causato due dei tre rossi estratti da Di Bello in Lazio-. Il rossonero e la sua famiglia sono stati vittima di orrendisuisoprattutto per l’atteggiamento, definito antisportivo, che ha portato all’espulsione di Pellegrini. Ilha voluto esprimere vicinanza all’americano con un post sul profilo X. By your side, @! pic.twitter.com/aco4hjLjNd — AC(@ac) March 2, 2024 MESSAGGIO ...