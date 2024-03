Pubblica amministrazione sempre più lenta in Italia | almeno 20 minuti per accedere ai servizi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 2 marzo 2024) Durante il periodo di emergenza sanitaria causato dal Covid-19, con l’adozione di ingressi scaglionati e prenotazioni obbligatorie, le lunghe attese in fila presso gli uffici pubblici sono diventate un ricordo lontano. Tuttavia, con la progressiva fine della pandemia, i cittadini hanno gradualmente ripreso a frequentare gli sportelli, determinando un nuovo e significativo aumento dei tempi d’attesa. Ma quanto tempo perdiamo effettivamente in coda? Quali regioni si distinguono per un migliore approccio a questo problema? Sportelli pubblici, aumentano i tempi d’attesa A fare un’analisi dettagliata della situazione è uno studio condotto dalla Cgia di Mestre: secondo le stime, nel 2023, rispetto al 2021, circa 2,5 milioni di cittadini (il 17,3% del totale) hanno dovuto attendere più di 20per essere serviti presso uno sportello pubblico, sia esso dell’Asl o ...