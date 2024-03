Pse | socialisti ‘scommettono’ su Pd | Schlein ‘cambiamento è possibile’**

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – La scelta di tenere a Roma il congresso di lancio della campagna per le europee era già il segno dell’attenzione del Pse per il Pd e Ellynell’Italia governata dalla destra di Giorgia Meloni. E la vittoria in Sardegna dei giorni scorsi rafforza la scommessa dei partner europei sui dem. Tanto che la Sardegna finisce negli interventi nelle lingue di mezza Europa che si alternano sul palco della Nuvola di Fuksas. A partire dallo spitzenkandidat eletto oggi a Roma, Nicolas Schimt, commissario al Lavoro e ‘padre’ del salario minimo. “Grande risultato in Sardegna, Elly ha tutta la mia stima e il mio sostegno. Il vento sta cambiando, crediamoci fino in fondo”. Seduta in prima filaringrazia facendo il segno del ‘cuoricino’. La segretaria Pd intende raccogliere la scommessa della famiglia socialista sui dem. “Quando ...

