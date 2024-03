Pse | Schmit a Schlein | ‘grande risultato in Sardegna | vento sta cambiando’**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Grande risultato in Sardegna , Elly ha tutta la mia stima e il mio sostegno. Il vento sta cambiando, crediamoci fino in fondo". Così ... (liberoquotidiano)

Il Pse a Roma prepara le europee. Sanchez: destre un pericolo per l'anima dell'Europa: Attacchi alla Meloni "Il nazionalismo non è una soluzione per l'Europa" - dice Schmit. Il presidente del Pse, lo svedese Stefan Lofven riserva una stoccata a Giorgia Meloni: è una vergogna che non ...tg.la7

Schmit (Pse): "Alla destra dobbiamo rispondere con progetti per un futuro migliore": (Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2024 "La nostra migliore risposta all'estrema destra è dirgli ciò che abbiamo fatto, ciò che abbiamo compiuto e anche la nostra visione per l'Europa. Abbiamo un progetto ...quotidiano

Manifesto del Pse contro le destre in vista delle europee, Schmit candidato alla commissione Ue: I lavori si sono aperti con il discorso del presidente del Pse, Stefan Löfven. Schlein e Sanchez, a quanto riferito, hanno avuto "un lungo colloquio" a margine dei lavori del congresso Pse. Ucraina, ...repubblica