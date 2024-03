Pse | Ricci | ' impegnati per Europa che dice no ad austerità'

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Alle prossime elezioni europee ci batteremo per un'sempre più sociale, solidale e sostenibile. Una Ue vicina ai deboli, ai lavoratori e alle lavoratrici, cheno all'voluta dai nazionalisti. Bene la linea tracciata da Elly Schlein al Congresso Pse". Così Matteo, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, presidente di Ali-Autonomie locali italiane, in un post su Twitter/X.

Pse: Braga, ‘Europa che vogliamo per costruire alternativa in Italia’: È questa la strada tracciata oggi al congresso del Pse da Elly Schlein per l’Europa che vogliamo e per costruire anche in Italia un’alternativa possibile alla destra degli egoismi e dei nazionalismi”.ilsannioquotidiano

Discarica di Riceci, Ricci: "Non eravamo al corrente del progetto: la discarica non si farà, si chiuda velocemente la vicenda": Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci torna sulla questione di Riceci, «Mi vedo costretto, per l'ennesima volta, a ribadire la mia posizione - dice - . Ho previsto che, uno alla volta, i comuni interessat ...viverepesaro

Terzo mandato, Lega non ritira emendamenti: si va al voto in commissione: Lo ha annunciato il senatore Alberto Balboni, relatore del Dl Elezioni La Lega non ritira gli emendamenti al Dl Elezioni che prevedono l’eliminazione del limite dei due mandati per i presidenti di reg ...informazione