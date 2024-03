(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Ringraziamo il Pd e Elly Schlein per aver organizzato questo congresso” che arriva a “conclusione di unasettimana per Elly e per tutti noi: dall’isolaè stataunasettimana”. Così Paolointervenendo al congresso Pse. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Ringraziamo il Pd e Elly Schlein per aver organizzato questo congresso" che arriva a "conclusione di una bella settimana per Elly e ... (liberoquotidiano)

Pse, al via congresso a Roma per approvare 'manifesto': Roma, 2 mar. (askanews) - Prende il via, al centro congressi La Nuvola di Roma, il congresso del Pse convocato per scegliere il candidato ... Previsto anche un intervento del commissario Ue Paolo ...notizie.tiscali

Pse: Gentiloni, 'dall'isola alla Nuvola, davvero una bella settimana': Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Ringraziamo il Pd e Elly Schlein per aver organizzato questo congresso" che arriva a "conclusione di una bella settimana per Elly e per tutti noi: dall'isola alla Nuvola è ...lagazzettadelmezzogiorno

Roma: al Congresso del Pse Schlein con Sanchez, Scholz e Costa: Obiettivo del congresso la conferma del candidato unico alle europee di giugno Nicolas Schmit. All’evento presenti anche Paolo Gentiloni, Enrico Letta e Maurizio Landini. Ad aprire i lavori il ...stream24.ilsole24ore