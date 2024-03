Pse | Garcia Perez a Schlein | ‘prossimo passo vittoria Pd alle europee’

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Cara Elly, il cambiamento lo hai avviato in Sardegna. Il prossimodel tuo cammino sarà ladel Pdelezioni europee, non ho alcun dubbio”. Così la capogruppo S&D al parlamento europeo, Iratxe, al congresso del Pse a Roma, L'articolo CalcioWeb.

Bruxelles. “Schlein è senza dubbio la persona giusta per guidare il Pd alle prossime elezioni europee” : a fugare i dubbi di settimana scorsa a Strasburgo ( (ilfoglio)

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Cara Elly, il cambiamento lo hai avviato in Sardegna. Il prossimo passo del tuo cammino sarà la vittoria del Pd alle elezioni ... (liberoquotidiano)

Schmit, l'estrema destra vuole odio e distruzione nell'Ue: Poi prenderà la parola la capogruppo S&D al parlamento europeo, Iratxe Garcia Perez, il premier rumeno Marcel Ciolacu. Verso le 13 è in prevista l'adozione del manifesto del Pse e l'elezione del ...ansa

Al via Congresso elettorale del Pse 'L'Europa che vogliamo': Tutto pronto nella Nuvola dell'Eur per il via al Congresso elettorale del Partito socialista europeo "L'Europa che vogliamo". I lavori si apriranno con il discorso del presidente del Pse, Stefan Löfve ...ansa

Sfumature di rosso a Roma, il congresso PSE da Schlein a Scholz: le profonde differenze tra socialisti: Il PSE si riunisce a Roma. I delegati hanno iniziato il loro soggiorno romano con una visita sul Lungotevere, nel luogo del sequestro Matteotti. Quando venne ucciso era tornato da Londra e in contatto ...ilriformista