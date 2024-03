Pse | congresso adotta Manifesto per europee**

(Di sabato 2 marzo 2024) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - Ildel Pse in corso a Roma alla Nuvola hato ilper le elezioni europee 2024. "E' il risultato di un lungo confronto", ha detto il segretario generale del Pse, Giacomo Filibeck.

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Dopo quanto accaduto la scorsa settimana in Sardegna, il Pd e Elly Schlein hanno dimostra to che anche la peggiore destra può essere ... (liberoquotidiano)

Gentiloni: “Serve un debito comune per spese comuni”: Questa forma di debito giusto può essere l'inizio di un nuovo patto per una solidarietà intergenerazionale a livello europeo", ha detto Gentiloni, al congresso del Pse in corso a Roma. "I due cigni ...repubblica

Il Pse a Roma prepara le europee. Sanchez: destre un pericolo per l'anima dell'Europa: Il manifesto del Pse L'assise romana lancia di fatto la campagna per le ... Argine alla destra Ma il leitmotiv del congresso è "fare muro contro le destre". L'omaggio a Giacomo Matteotti, nel ...tg.la7

congresso Pse 2024, chi è Nicolas Schmit: età, moglie e figli del candidato alla presidenza della Commissione Europea: Il congresso del Pse, che si sta svolgendo oggi 2 marzo alla Nuvola di Fuksas a Roma, ha ufficializzato la candidatura dell’attuale Commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali, il ...tag24