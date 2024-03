Scholz: «Non invieremo truppe in Ucraina. Bisogna investire di più nella difesa»: non invieremo le nostre truppe in Ucraina e faremo di tutto per impedire questo tipo di evoluzione», ha detto nel suo intervento al congresso del Pse a Roma dove Scholz ha incontrato anche Papa ...ilmessaggero

Pse, congresso a Roma: "Mai con estrema destra". Schmit candidato a presidenza commissione Ue: Mai con i sovranisti. Il messaggio del congresso Pse a Roma alla Nuvola ha come destinatari l'Alde e soprattutto il Ppe che terrà il suo congresso la prossima settimana a Bucarest. "La linea di ...adnkronos

congresso Pse 2024, Schlein: “Ci batteremo per l’Europa che vogliamo”. L’appello al Ppe: “Non aprite le porte ai nazionalisti”: L’intervento della segretaria del Pd Elly Schlein chiude il congresso del Pse che si è tenuto in questi giorni alla Nuvola, a Roma. Schlein interviene al congresso del Pse “Condividiamo la visione ...tag24