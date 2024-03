Pse | al via congresso a Roma per approvare ‘manifesto’

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 mar. (askanews) – Prende il via, al centro congressi La Nuvola di, ildel Pse convocato per scegliere il candidato socialista alla guida della commissione Ue edilalla viglia delle elezioni europee. Per la presidenza della commissione il Pse punterà sul lussemburghese Nicolas Schmit. In mattinata sono previsti gli interventi dei principali leader socialisti, dal cancelliere tedesco Olaf Scholz al primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. Previsto anche un intervento del commissario Ue Paolo Gentiloni. I lavori saranno conclusi dalla segretaria Pd Elly Schlein. L'articolo proviene da Ildenaro.it.