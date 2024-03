Chissà se i posteri ricorderanno il congresso del Partito Socialista Europeo celebratosi il 1 marzo a Roma come l’inizio della svolta oppure semplicemente no, ... (ilfattoquotidiano)

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Dopo quanto accaduto la scorsa settimana in Sardegna, il Pd e Elly Schlein hanno dimostra to che anche la peggiore destra può essere ... (liberoquotidiano)

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – “Dopo quanto accaduto la scorsa settimana in Sardegna, il Pd e Elly Schlein hanno dimostra to che anche la peggiore destra può ... (calcioweb.eu)

Pse, al via congresso a Roma per approvare 'manifesto': Roma, 2 mar. (askanews) - Prende il via, al centro congressi La Nuvola di Roma, il congresso del Pse convocato per scegliere il candidato socialista alla guida della commissione Ue ed approvare il ...notizie.tiscali

Chissà se questo congresso del Pse sarà la svolta per salvare la democrazia in Europa: "Il Pse saprà guidare la svolta, facendo delle prossime Elezioni europee il voto che salverà la democrazia in Europa" ...ilfattoquotidiano

Pse: a congresso omaggio a Napolitano, Delors e Ahtissari: Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Omaggio con un video a Giorgio Napolitano, Jacques Delors e Martti Ahtisaari al congresso del Pse a Roma. “Un minuto per ricordare tre grandi socialisti”, ha detto dal palco ...ilsannioquotidiano