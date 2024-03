Protesta contro la nuova scuola nel parco | sabato 3 marzo manifestazione in centro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 2 marzo 2024) Bologna, 22024 – Un corteo,, per dimostrare l’inutilità e la dannosità dellamedia Besta nelDon Bosco. Ad organizzarlo è il Comitato Besta che sta cercando di bloccare in ogni modo i lavori (il giorno dell’inizio dei lavori si sono verificati anche alcuni scontri), non ultimo presentando un ricorso in Tribunale che verrà discussi il 14. Obiettivo dellache dovrebbe partire alle 14 da piazza Maggiore e concludersi alle 17 alDon Bosco, è appunto contestare il progetto del Comune ritenuto “un progetto di città in cui si continua a chiedere soldi alle banche per trasformare una parte di Bologna in un cantiere continuo”. A farsi portavoce delle ragioni alla base della ...