Promozione | turno vibrante tra pericolanti Atletico MarottaMondolfo-Vismara da tripla

(Di sabato 2 marzo 2024) Il campionato disi divide equamente tra oggi e domani. Nelle quattro partite odierne (tutte alle ore 15) scendono in campo quattro provinciali e di mezzo c’è pure un derby:Mondolfo Marotta-2008. In palio punti salvezza tra due squadre che stanno attraversando un buon momento. "Per noi le gare da qui alla fine saranno da giocare come una finale – sottolinea il direttore sportivo del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli –. Affronteremo sette avversarie diverse, ma per poter sperare in qualcosa di più dei play out dovremo vincerle se non tutte, quasi. Ilè una squadra che si difende molto bene e ti punisce sugli errori, sfrutta a dovere le palle inattive, dobbiamo fare una partita con pazienza cercando il gol ma senza concedere troppo. La formazione sarà diversa da quella della ...