Promozione Moie Vallesina 5-1 sulla Fermignanese | primo posto e corsa Eccellenza sempre più viva

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 2 marzo 2024) In attesa di Portuali Dorica e Fabriano Cerreto che giocano domani momentaneodella formazione di Matteo Rossi in gol con Carboni, Pieralisi, Sassaroli, Bonvini, Rossetti, 2 marzo 2024 – Seruna vittoria per confermarsi in campionato, dopo la bella prestazione di mercoledì scorso in Coppa contro il Valfoglia. E’ arrivata! Mister Rossi dispensa una lezione di calcio ad una buonae lancia un messaggio alle contendenti alla vittoria finale: “noi ci siamo”. Finisce 5-1 al Pierucci la sfida che vedeva affrontarsi ile la. Partono subito meglio i padroni di casa che vanno in vantaggio al 10’ deltempo con un bel gol di Carboni a seguito di uno scambio nello stretto con ...