Promozione Marina raggiunto in zona Cesarini | 2-2 a Castelferretti

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 2 marzo 2024) Con il pareggio odierno e in concomitanza con altri risultati l’undici biancorosso di Carta si ritrova per la prima volta ultimo da solo in classifica generale, 2 marzo 2024 – Pari tra Castelfrettese e. Sfuma sul finale la quarta vittoria consecutiva delmentre i padroni di casa si ritrovano ultimi in classifica generale. La cronaca – Al 7? ospiti già in vantaggio con Nacciarriti sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il raddoppio è subito sfiorato da Gabrielli che manca l’assist decisivo per Sabbatini dopo una veloce ripartenza. La squadra di Carta reagisce con un tiro di Beta neutralizzato da Ricci e col tentativo al volo mancato da Brunori sulla lunga rimessa laterale di Lucchetti. Il pareggio al 29? firmato dall’ex Simone che punisce una leggerezza di Ricci e poi il palo nega a Zannini il gol del ...