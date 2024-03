Promozione | i pronostici | Il Matelica rischia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 2 marzo 2024) Domani ci sarà il match clou della giornata quando il Trodica riceverà sul suo rinnovato campo la capolista. Ma il turno diriserva altre gare interessanti e partite tra formazioni in lotta per la salvezza. Pietro Giacomini, diesse del Casette Verdini, presenta questo interessante turno. Appignanese-Aurora Treia: "È una partita da cardiopalma, aperta a tutti i risultati perché ne vale gran parte della stagione". Porto Sant’Elpidio-Potenza Picena: "Gara difficile, ma sembra che il Potenza Picena sia in ripresa e potrebbe prendere anche un punto". Corridonia-Elpidiense Cascinare: "Una sfida delicata. Il Corridonia cercherà di centrare i playoff mentre gli avversari a mettersi al sicuro. È un match aperto a tutto". Casette Verdini-Monticelli: "Una gara che dobbiamo affrontare con le dovute cautele. Loro sono validi sul piano ...