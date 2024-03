Probabili formazioni Bayern Monaco-Lazio | ritorno ottavi Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 2 marzo 2024) Ledi, match valido per ildeglidi finale di. All’Allianz Arena i bavaresi cercano la rimonta sui biancocelesti dopo il ko dell’andata all’Olimpico. Alcune assenze da entrambe le parti per questa partita da dentro o fuori con in palio i quarti. Si parte alle ore 21 di martedì 5 marzo. Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Thomas Tuchel e Maurizio Sarri.– Isaksen o Zaccagni? Questo l’unico vero dubbio di Sarri, che per il resto per le corsie si affida a Lazzari e Marusic, mentre a centrocampo intoccabile Luis Alberto. Ledi ...