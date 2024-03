Principato di Monaco | al Consolato onorario di Firenze fari puntati sulla cooperazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Elbareport riporta gli argomenti chiave ovvero “internazionale e diplomazia” che sono stato il tema illustrato ed approfondito dal Dott. Alessandro Giusti, Consoledeldi, in un incontro svoltosi a Portoferraio nella sera di sabato 24 febbraio 2024 presso il ristorante Da Lido. Dopo l’introduzione dell’ospite presentato dal Presidente lions Fabio Chetoni, per i numerosi intervenuti, fra i quali il sindaco di Portoferraio Angelo Zini, interessati all’argomento Giusti ha ripercorso le fasi storiche nelle quali, dal congresso di Vienna del 1815 all’apertura delmonegasco in Italia nel 1862, continuandodisamina dei vari assestamenti causati dai confitti mondiali, proseguendo con la nascita della Comunità ...

È in arrivo uno scandalo a Monaco . La vendetta solitamente si serve fredda, ma nel caso del 67enne Claude Palmero, per 23 anni amministratore contabile della ... (iodonna)

Roma, 1 febbraio 2024 – Jannik Sinner ha dichiarato che “a Montecarlo si sente a casa ”, ma in generale la ragione per cui ottomila italiani hanno scelto di ... (quotidiano)

Mettiamo a confronto Gaza con Singapore: Si parla tanto spesso di Gaza e si sottolinea quanto sia drammatica la sua situazione: 363 chilometri quadrati, circa 2,3 milioni di abitanti, e praticamente nessuna risorsa. Tanto che il Paese, prima ...italiaoggi

Grande vittoria a Barcellona per il Roca Team: Principato di Monaco. Il record ogni epoca dei punti segnati in Eurolega da parte di Mike James non è arrivato, ma in compenso il Roca Team esce da Barcellona con una vittoria per 77 a 67 che ...riviera24

PSG, CASO Mbappé: fuori all'intervallo, poi finisce in tribuna: Il fantasista, tenuto fuori dall'undici titolare nella penultima giornata di Ligue 1, ha giocato invece dal 1' venerdì sera nell'attesa sfida tra i parigini e il Monaco nel Principato. Luis Enrique ...sportmediaset.mediaset