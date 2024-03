Primo weekend di marzo con neve da record | attesi 150 centimetri in 24 ore

Il nuovo film di Matthew Vaughn, Argylle - La Super spia , domina ancora il botteghino americano , ma gli incassi sono in discesa per via del Super Bowl 2024 che ... (movieplayer)

Il Primo weekend di marzo è salutato dalla neve . Si annunciano infatti nevicate record, fino a 150 centimetri in 24 ore, in «una delle nevicate più forti degli ... (gazzettadelsud)

SETTORE GIOVANILE | Lazio, nel weekend 3 impegni ad Ascoli. Per l’U-18 c’è il derby: Non solo la Lazio di Maurizio Sarri in campo in questo weekend. Il Primo fine settimana di marzo sarà infatti ricco di appuntamenti per le diverse selezioni giovanili. Attraverso una nota ufficiale la ...cittaceleste

Tra Montopoli e Gens Cantalupo vince il maltempo: gara sospesa alla fine del Primo tempo sul 3-0. Foto: RIETI - Sospeso prima dell’inizio della ripresa il derby della bassa ... Una data papabile per il recupero del secondo tempo della gara potrebbe essere quella del weekend del 23 e 24 marzo, fine ...ilmessaggero

Gp Bahrain, Verstappen vince e doppietta Red Bull: Sainz terzo e Leclerc quarto con Ferrari: domina dal Primo all'ultimo metro. L'olandese conquista la 55esima vittoria della carriera, l'ottava consecutiva considerando la scorsa stagione e la 20esima nelle ultime 23 gare disputate: un alieno.adnkronos