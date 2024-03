Primo weekend di marzo con la neve | attesi 150 cm in 24 ore

(Di sabato 2 marzo 2024) Ildiè salutato dalla. Si annunciano infatti nevicate record, fino a 150 centimetri in 24 ore, in «una delle nevicate più forti degli ultimi 10-20 anni su alcune zone del Piemonte settentrionale e della Valle d’Aosta orientale», osserva in una nota Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Si prevedono inoltre ancora piogge a causa di una saccatura atlantica,...

Il nuovo film di Matthew Vaughn, Argylle - La Super spia , domina ancora il botteghino americano , ma gli incassi sono in discesa per via del Super Bowl 2024 che ... (movieplayer)

Meteo: weekend di pioggia per molte regioni, maltempo intenso soprattutto domenica 3 marzo: Un via vai di perturbazioni influenzerà le condizioni meteo per tutto il Primo weekend di marzo. In particolare, nella giornata di sabato 2 marzo si faranno sentire gli ultimi effetti della prima ...meteo

Arriva il “Genoa Low”: area di bassa pressione sul Mar Ligure, Primo weekend di marzo con pioggia e neve: Genova - Il Primo weekend di marzo è salutato dalla neve. Si annunciano infatti nevicate record, fino a 150 centimetri in 24 ore, in "una delle nevicate più forti degli ultimi 10-20 anni su alcune ...ilsecoloxix

Tutti i prezzi folli Amazon del weekend: iPad (-31%), iMac (-25%), Dreame, portatili scontatissimi, DJI, iPhone e Google Pixel, c'è di tutto!: Un weekend di follie Amazon sul fronte dei prezzi, non solo sui prodotti Apple. Ci sono super portatili che costano veramente poco, ma anche robot per le pulizie, smartphone e molto altro! Vedere per ...hwupgrade