PRIMA» & SECONDA» Il match-clou a Borgo a Mozzano

(Di sabato 2 marzo 2024) Incategoria, nel girone "A", vanno forte le sei formazioni lucchesi, con l’incontrastata (e imbattuta) capolista Marginone che pare proprio non conoscere ostacoli: una sorta di Inter deidilettanti che ha allungato imperiosamente e rende visita al CQS Pistoia per dare ulteriore continuità al suo fantastico score. Ma ildi cartello si gioca al "Comunale" di, dove la matricola terribile Corsagna, salita, addirittura, al secondo posto, ospita l’Atletico Lucca, altra compagine in gran forma che veleggia in zona play-off: una gara che promette gol e spettacolo. Completano il programma: Unione Tempio Chiazzano-Capannori, Academy Porcari-Corsanico e Folgor Marlia-Romagnano. Incategoria girone "B", diversa la situazione. I Diavoli Neri Gorfigliano, pur potendo gestire un ...

Lorella Cuccarini (US Fascino) Prende il via in prima serata su Canale 5, mercoledì 6 marzo, la terza edizione di Michelle Impossible & Friends , lo ... (davidemaggio)

Migranti aggrediti: tentato omicidio. La procura chiede giudizio immediato: Chiesto dalla procura di Siena il giudizio immediato per il giovane egiziano finito in carcere per l’aggressione a quattro pakistani, avvenuta nell’arco di tre giorni, dal 3 al 5 novembre, PRIMA alla ...lanazione

In tv Berlinguer ti voglio bene. La PRIMA volta dopo 47 anni per il film cult girato a Prato: Lunedì in onda su La 7 a La Torre di Babele, con ospiti Roberto Benigni e Walter Veltroni. La regia di Bertolucci, Carlo Monni e Alida Valli, una città che non c’è più, ricordi e nostalgia. .lanazione

Serata all'insegna dei vini dell'azienda Umani Ronchi: di Ancona, con il barman, formatore e presentatore televisivo Julian Biondi. Tutto esaurito per la PRIMA serata della nuova stagione degli appuntamenti tra gusto e cultura dell’elegante bistrot del ...corriereadriatico