Prendeva la merce nei negozi e usciva senza pagare | in manette truffatore seriale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 2 marzo 2024) Massa, 2 marzo 2024 - Ha raggirato diversi commercianti prendendo lae uscendo. Nei giorni scorsi i carabinieri del Comando provinciale di Massa Carrara hanno arrestato un 37enne italiano residente nel viareggino, il quale è stato indagato per i reati di furto aggravato e truffa. Il provvedimento scaturisce dall’indagine condotta nei mesi scorsi dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Massa che ha consentito di individuare il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, quale possibile autore di furti e truffe ai danni di alcune rivendite di materiali per l’edilizia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l’uomo, in più occasioni e con analoghe modalità esecutive, si sarebbe presentato presso alcuni esercizi commerciali che si trovano tra le province di Massa ...