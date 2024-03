Precipita un ultraleggero | due morti nel Viterbese

(Di sabato 2 marzo 2024) Unto in fase di decollo a Vejano, in provincia di Viterbo, probabilmente per un guasto tecnico. A bordo c'erano due uomini, di circa 60 anni, che sononell'incidente. I dettagliL'era partito verso le 14 di oggi dal campo di volo romano Aeroclub Prenestino per poi fare una sosta presso l'aviosuperficie di Vejano. L'aereo si è schiantato, erano circa le 16, ad un chilometro dalla pista, prendendo fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Viterbo e i carabinieri di Ronciglione.

Pubblicato il 2 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Un ultraleggero è precipita to nel pomeriggio a Vejano , in provincia di Viterbo . Sul posto sono intervenuti i ... (dayitalianews)

Dramma a Vejano , in provincia di Viterbo : un Aereo ultraleggero si è schianta to, morti i due uomini a bordo del velivolo (notizie.virgilio)

L’ultimo volo di Alessandro Pecora e Giosuè Cammarata: chi erano i piloti morti nell’incidente dell’ultraleggero: Amici di volo, di gite fuori porta a bordo di ultraleggeri come quello di ieri. Alessandro Pecora e Giosuè Cammarata condividevano la passione per le nuvole, per i panorami mozzafiato da mila e mila ...roma.repubblica

Ischia, in duecento alla fiaccolata per Antonella "Un dolore profondo”: Cento passi in un silenzio surreale, quanto sembra piccolo oggi il borgo in cui Antonella non si trovava in quei dodici giorni di speranza e ricerche spazzati via dal triste epilogo. E troppo flebili ...napoli.repubblica

Meloni a Trudeau, lavoriamo a pochi risultati ma concreti: "Sul G7 e sulla nostra cooperazione dobbiamo lavorare su risultati concreti, è meglio avere pochi risultati ma concreti che cambino le cose". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle prime battute ...ansa