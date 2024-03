Poste | il Mef cede tutto il suo 30% Azioni offerte anche ai dipendenti

«Mps è diventata l’ oggetto del desiderio, adesso la vogliono tutti: una posizione privilegiata per il governo. Chi lo avrebbe detto un anno fa». Così il ... (ilgiornaleditalia)

Firenze, 12 febbraio 2024 - "No alla vendita del ramo azionario di Poste Italiane": è l'appello rivolto dalla Slc- Cgil Toscana a società civile, politica e ... (lanazione)

Poste, Mef vende tutto il suo 29%. Azioni offerte anche ai dipendenti: Pronto a partire il piano di privatizzazione di Poste Italiane. A essere ceduta sarà una quota della partecipazione del ministero dell’Economia, che ...affaritaliani

Il Tesoro fa partire la cessione di PagoPa e "carica" l’App IO a Poligrafico e Poste: Il governo è pronto a cedere PagoPA. Nel decreto legge sul Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato lo scorso 26 febbraio dal Consiglio dei ministri è stata inserita, dentro all’articolo sull ...ilgiornale

Poste Italiane, Dpcm per la privatizzazione inviato al Parlamento: previste più fasi, 35% rimarrà allo Stato: È stato inviato alla Camera per l'esame delle Commissioni competenti il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri per la privatizzazione ...teleborsa