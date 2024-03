Pomezia | l’appello del Pd e del M5S | “E’ ora di unirsi per lanciare un messaggio alla città”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 2 marzo 2024), 2 marzo 2024 – “Facciamo un appello a tutti i cittadini e le forze politiche e civiche stanche di assistere al vergognoso teatrino dell’Amministrazione Felici: è il momento diin un’iniziativa pubblica comune che lanci un segnale”. Lo dichiarano in un comunicato stampa congiunto il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle di. “Dopo il comunicato della Lega (leggi qui), che chiede l’azzeramento della giunta, – proseguono – e visto lo stallo totale in cui vive da mesi l’Amministrazione, è necessario unire le forze. I gruppi consiliari di opposizione hanno già chiesto la convocazione di un consiglio comunale per discutere dei problemi dellae per affrontare una volta per tutte la revoca della delibera di acquisto del rudere di via Castelli ...